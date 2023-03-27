Apple выпустила watchOS 9.4

Сегодня Apple выпустила обновление watchOS 9.4 для Apple Watch. Изменений не так много, как в iOS 16.4, но они есть.
Что нового в watchOS 9.4:
- На клавиатуре доступен 21 новый эмодзи;
- Будильник не отключится в режиме сна, если пользователь закрыл ладонью экран;
- Обнаружение мерцательной аритмии стало доступно для пользователей в Колумбии, Малайзии, Молдове, Таиланде и Украине.
Чтобы обновить Apple Watch, нужно иметь на iPhone актуальной прошивке iOS 16.4 и перейти в приложение Watch. В последнем выбрать Основные > Обновление ПО.
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