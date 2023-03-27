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Apple выпустила watchOS 9.4

Сегодня Apple выпустила обновление watchOS 9.4 для Apple Watch. Изменений не так много, как в iOS 16.4, но они есть.

Что нового в watchOS 9.4:

  • На клавиатуре доступен 21 новый эмодзи;
  • Будильник не отключится в режиме сна, если пользователь закрыл ладонью экран;
  • Обнаружение мерцательной аритмии стало доступно для пользователей в Колумбии, Малайзии, Молдове, Таиланде и Украине.

Чтобы обновить Apple Watch, нужно иметь на iPhone актуальной прошивке iOS 16.4 и перейти в приложение Watch. В последнем выбрать Основные > Обновление ПО.

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Источник:
The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу для вас горячие новости из мира техники и гаджетов.

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