Apple выпустила специальную версию AirPods Pro «Year of the Rabbit»

Корпорация Apple в честь приближающегося китайского Нового года или «Года кролика», запустила специальную версию своих беспроводных наушников AirPods Pro.

Праздничную версию AirPods Pro на фоне других, выделяет гравировка кролика на корпусе наушников, что придаёт гаджету праздничный вид. При этом параметры и весь функционал специального издания наушников не изменился. Стоимость таких AirPods Pro «Year of the Rabbit» также не изменилась и составляет 1899 юаней или 296 долларов США.

Кроме «обновлённого» дизайна наушников, изменениям подверглась и упаковка. На ней также изображён красный кролик, что ещё больше подчёркивает праздничный характер продукта.

Дополнительно сообщается, что обновлённый дизайн также можно увидеть на всплывающем Push-уведомлении при подключении наушников к телефону.

Кроме того, появилась информация, что красная версия iPhone 14 и iPhone 14 Plus стала доступна для покупки в Китае, возможно, также в честь китайского Нового года.