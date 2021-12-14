Apple выпустила приложение Tracker Detect для Android

Компания Apple редко выпускает приложения для Android-смартфонов, но на сей раз так и произошло. В Купертино выпустили приложение Tracker Detect для Android, которое позволяет отслеживать маячки AirTag, если их подбросили владельцу телефона.

Программа следит за трекерами, которые совместимы с сетью «Apple Локатор » и при этом не находятся у владельцев. Как отмечается, поддерживается отслеживание AirTag, Chipolo Bluetooth и других устройств, которые совместимы с «Локатором». При этом на iPhone такие методики безопасности действуют уже давно.

Как отмечается, если программа зафиксирует поблизости маячок, который находится рядом в течение 10 минут, она воспроизведёт звук. Затем приложение выдаст информацию о том, как отключить маячок.

Скачать Tracker Detect можно бесплатно в Google Play Store.