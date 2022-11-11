Apple выпустила обновление для всех AirPods

Apple выпустила новую прошивку под номером 5B58 для AirPods 2, AirPods 3, AirPods Pro, AirPods Pro 2 и AirPods Max.

Какие изменения произошли — неизвестно. В описании указывается только повышение стабильности и исправление ошибок.

Для обновления нужно подключить AirPods к iPhone, положить наушники в кейс с открытой крышкой, после поставить их на зарядку и подождать около 5-10 минут.

Проверить версию прошивки можно зайдя в Настройки > Bluetooth > нажать напротив AirPods «i» в синем круге > Версия.