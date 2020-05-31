Apple выпустила новый кабель для диагностики iPad Pro
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Новости

Apple выпустила новый кабель для диагностики iPad Pro

Сервисным центрам, которые производят ремонт устройств от Apple, очень удобно использоваться кабели для диагностики. С помощью него определяют номер материнской платы и проверяют, можно ли провести диагностику устройства. Однако до последнего времени существовала проблема.

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Речь идет о кабеле с разъемом Lightning, который никак не совместим с iPad Pro. Но сейчас эта задача решена выпуском нового диагностического кабеля ChimpSWD. В отличие от своего предшественника, он имеет разъем для подключения USB-C, а поэтому поддерживает даже iPad Pro 2018 и 2020. Кроме того, представители Apple уже добавили ChimpSWD в утилиту Apple Service Toolkit 2, которая используется в сервисных центрах.

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