Названы цены iPhone 17 в России. Cтарт заказов 10 сентября

Смартфоны серии iPhone 17 станут доступны для заказа на Яндекс Маркете с 10 сентября. Площадка первой раскрыла стоимость новинок для российского рынка.
Российские цены на iPhone 17:
- iPhone 17 — от 110 000 ₽;
- iPhone Air — от 135 000 ₽;
- iPhone 17 Pro — от 143 000 ₽;
- iPhone 17 Pro Max — от 152 000 ₽.
Новинки будут представлены во всех цветах и комплектациях. Для покупки будут доступны привычные способы оплаты или оформить покупку в рассрочку.
Доставка начнётся после 19 сентября — получить устройство можно будет в пункте выдачи заказов или с доставкой курьером. Конкретные сроки будут зависеть от продавца.
Комментарии в Telegram