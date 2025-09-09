Названы цены iPhone 17 в России. Cтарт заказов 10 сентября | The GEEK
Названы цены iPhone 17 в России. Cтарт заказов 10 сентября

Доставлять обещают с 19 сентября.
Богдан Дегтярев сегодня в 21:33

Смартфоны серии iPhone 17 станут доступны для заказа на Яндекс Маркете с 10 сентября. Площадка первой раскрыла стоимость новинок для российского рынка.

Российские цены на iPhone 17:

Новинки будут представлены во всех цветах и комплектациях. Для покупки будут доступны привычные способы оплаты или оформить покупку в рассрочку.

Доставка начнётся после 19 сентября — получить устройство можно будет в пункте выдачи заказов или с доставкой курьером. Конкретные сроки будут зависеть от продавца.

Богдан Дегтярев

Богдан Дегтярев

Главный редактор The GEEK. Паяю тексты, тестирую гаджеты и делюсь тем, что сам бы читал с интересом. Мой Телеграм-канал — про то, что не стыдно переслать другу.
