Названы цены iPhone 17 в России. Cтарт заказов 10 сентября

Смартфоны серии iPhone 17 станут доступны для заказа на Яндекс Маркете с 10 сентября. Площадка первой раскрыла стоимость новинок для российского рынка.

Российские цены на iPhone 17:

Новинки будут представлены во всех цветах и комплектациях. Для покупки будут доступны привычные способы оплаты или оформить покупку в рассрочку.

Доставка начнётся после 19 сентября — получить устройство можно будет в пункте выдачи заказов или с доставкой курьером. Конкретные сроки будут зависеть от продавца.