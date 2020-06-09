Apple выпустила новые чехлы для iPhone 11 и ремешки для Apple Watch

Apple представила новые чехлы для пользователей линейки смартфонов iPhone 11 и обновлённые цветные ремешки для Apple Watch.

Для iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max появились чехлы в трёх новых цветах, а вот для Apple Watch – четыре новых ремешка. Названия цветов следующие: Vitamin C, Seafoam, Linen Blue и Coastal Gray. Последний доступен только для умных часов.

Стоимость силиконовых чехлов для iPhone составляет 39 долларов и 49 долларов для ремешков Apple Watch.