Apple выпустила новые чехлы для iPhone 11 и ремешки для Apple Watch
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Новости

Apple выпустила новые чехлы для iPhone 11 и ремешки для Apple Watch

Apple представила новые чехлы для пользователей линейки смартфонов iPhone 11 и обновлённые цветные ремешки для Apple Watch.

Для iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max появились чехлы в трёх новых цветах, а вот для Apple Watch – четыре новых ремешка. Названия цветов следующие: Vitamin C, Seafoam, Linen Blue и Coastal Gray. Последний доступен только для умных часов.

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Стоимость силиконовых чехлов для iPhone составляет 39 долларов и 49 долларов для ремешков Apple Watch.

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Богдан Дегтярев

Богдан Дегтярев

Пишу про технологии и жизнь. Работаю на Mac, в руках держу Android.

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