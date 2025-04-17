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Apple выпустила iOS 18.4.1

Исправление ошибок и повышение безопасности.

Apple выпустила свежую версию своей мобильной операционной системы — iOS 18.4.1. Обновление устраняет найденные в iOS 18.4 ошибки и повышает безопасность. В частности, была решена проблема с подключением к CarPlay и восстановлением ранее удалённых приложений.

Загрузить обновление можно уже сейчас, перейдя в раздел «Настройки» — «Основные» — «Обновление ПО».

Кроме того, Apple выпустила обновления c исправлениями ошибок и для других своих платформ:

  • iPadOS 18.4.1
  • macOS Sequoia 15.4.1
  • tvOS 18.4.1
  • visionOS 2.4.1
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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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