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Apple выпустила iOS 17 для всех желающих

Любой пользователь из списка актуальных устройств, может установить iOS 17, которая приносит множество новых функций. Подробно о всех нововведениях можно прочитать тут или по тегу iOS 17.

Какие iPhone поддерживают iOS 17:

  • Вся серия iPhone 15
  • Вся серия iPhone 14
  • Вся серия iPhone 13
  • Вся серия iPhone 12
  • Вся серия iPhone 11
  • iPhone XR
  • Вся серия iPhone XS
  • iPhone SE 2020
  • iPhone 2022

Установить обновление можно из пункта Настройки > Обновление ПО. Перед установкой обязательно создайте резервную копию данных в облаке или на ПК.

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Источник:
The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу горячие новости и разбираю сложные темы.
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Андрей Шохирев

Валентин, iPhone 16 еще не вышел)

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Валентин Снежин

На нём iOS 17 тоже работать будет! Осталось год подождать)))

p.s. поправил, спасибо 👌

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