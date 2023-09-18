Apple выпустила iOS 17 для всех желающих

Любой пользователь из списка актуальных устройств, может установить iOS 17, которая приносит множество новых функций. Подробно о всех нововведениях можно прочитать тут или по тегу iOS 17.
Какие iPhone поддерживают iOS 17:
- Вся серия iPhone 15
- Вся серия iPhone 14
- Вся серия iPhone 13
- Вся серия iPhone 12
- Вся серия iPhone 11
- iPhone XR
- Вся серия iPhone XS
- iPhone SE 2020
- iPhone 2022
Установить обновление можно из пункта Настройки > Обновление ПО. Перед установкой обязательно создайте резервную копию данных в облаке или на ПК.
Валентин, iPhone 16 еще не вышел)
На нём iOS 17 тоже работать будет! Осталось год подождать)))
p.s. поправил, спасибо 👌