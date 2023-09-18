Apple выпустила iOS 17 для всех желающих

Любой пользователь из списка актуальных устройств, может установить iOS 17, которая приносит множество новых функций. Подробно о всех нововведениях можно прочитать тут или по тегу iOS 17.

Какие iPhone поддерживают iOS 17:

Вся серия iPhone 15

Вся серия iPhone 14

Вся серия iPhone 13

Вся серия iPhone 12

Вся серия iPhone 11

iPhone XR

Вся серия iPhone XS

iPhone SE 2020

iPhone 2022

Установить обновление можно из пункта Настройки > Обновление ПО. Перед установкой обязательно создайте резервную копию данных в облаке или на ПК.