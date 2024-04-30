Apple выпустила iOS 17.5 beta 4 для разработчиков

Apple обновила свою операционную систему, выпустив четвертую бета-версию iOS 17.5 для разработчиков. Согласно описанию апдейта, были исправлены различные ошибки и повышена общая производительность системы.

iOS 17.5 beta 4 занимает примерно 529 МБ и доступна для загрузки «по воздуху». Для установки обновления необходимо иметь Apple ID, связанный с профилем разработчика.

Отметим, что третья бета-версия iOS 17.5, также предназначенная для разработчиков, была выпущена 23 апреля.