Apple выпустила iOS 17.5 beta 4 для разработчиков

Apple обновила свою операционную систему, выпустив четвертую бета-версию iOS 17.5 для разработчиков. Согласно описанию апдейта, были исправлены различные ошибки и повышена общая производительность системы.
iOS 17.5 beta 4 занимает примерно 529 МБ и доступна для загрузки «по воздуху». Для установки обновления необходимо иметь Apple ID, связанный с профилем разработчика.
Отметим, что третья бета-версия iOS 17.5, также предназначенная для разработчиков, была выпущена 23 апреля.
👍 Больше интересного в нашем Телеграм-канале!
[토토사이트 추천] 함께 나누는 온라인 안전 놀이터 정보!