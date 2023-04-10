Apple выпустила iOS 15.7.5, macOS 11.7.6 и macOS 12.6.5

Apple неожиданно выпустила обновления до iOS 15.7.5, macOS Big Sur 11.7.6 и macOS Monterey 12.6.5.

Они приносят улучшения безопасности для тех, кто работает на старых компьютерах Mac, iPad и iPhone, которые нельзя обновить до актуальных iOS 16, iPadOS 16 и macOS Ventura.

В прошлую пятницу Apple выпустила новые версии iOS 16.4.1 и macOS Ventura 13.3.1 с исправлениями активно эксплуатируемых уязвимостей, а сегодняшние обновления программного обеспечения устраняют те же проблемы на старых устройствах.