Apple выплатит до $500 млн за замедление работы старых iPhone

Apple согласилась выплатить до 500 миллионов долларов, чтобы урегулировать иск, обвиняющий компанию в замедлении старых iPhone.

Судебные разбирательства длились долго. На компанию неоднократно подавали в суд и пытались уличить в намеренном замедлении работы старых айфонов. Считалось, что производитель выпускал некоторые прошивки iOS, из-за которых смартфон начинал тупить и пользователь шёл за новым. Своеобразная стимуляция продаж от Apple.

Во время судебных разразбирательств компания призналась, что старые iPhone, действительно с обновлениями работали медленнее. Объяснилось это тем, что таким образом производитель наоборот помогает пользователям с состаренными батареями. Максимальная производительность устройств ограничивалась, чтобы iPhone перестал неожиданно отключаться.

Теперь каждый негодующий пользователь сможет получить примерно по $25 ущерба. В категорию “старых и пострадавших iPhone” входят: iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus и SE под управлением iOS 10.2.1 или более поздней версии (для iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6S Plus, SE) или iOS 11.2 или более поздней версии (для iPhone 7 и 7 Plus). Смартфоны должны были работать с этими прошивками до 21 декабря 2017 года. Опять же, выплаты ждут только граждан США.

Сумма компенсации, которую выплатит Apple, может варьироваться от $310 млн до $500 млн. Сама система, которая снижала производительность iPhone была отключена, начиная с iOS 11.3.