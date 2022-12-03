Apple сократит отличия между iPhone 15 и iPhone 15 Pro

Будущие базовые iPhone 15 будут мало чем отличаться от более продвинутой модели с приставкой «Pro». Об этом говорится в отчете от японской инвестиционной компании Nomura.

В следующем году все iPhone 15 и iPhone 15 Plus получат новый вырез Dynamic Island, 48-мегапиксельную камеру и процессор A16 Bionic SoC, который сейчас используется в серии iPhone 14 Pro.

Однако флагманские iPhone15 Pro и iPhone 15 Ultra (или Pro Max) получат полностью сенсорные кнопки с тактильной отдачей, камеру-перископ и 8 ГБ оперативной памяти. Кроме того, учитывая редизайн семейства iPhone 15, можно ожидать, что Apple впервые за много лет, поднимет цены на свои смартфоны.

Существует также мнение, что в следующем году Apple сократит разрыв между iPhone 15 и iPhone 15 Pro, чтобы уменьшить нагрузку на свою цепочку поставок. Сейчас компания столкнулась с проблемами на производстве в Китае, которые значительно повлияли на поставки iPhone 14.

На днях дизайнер продемонстрировал любительский концепт iPhone 15 с закругленными гранями.