Представлен лимитированный Realme 15 Pro в стиле «Игры престолов»

В продаже появятся всего 5 000 экземпляров.

Realme представила лимитированный смартфон Realme 15 Pro Game of Thrones Limited Edition, выполненный в стиле сериала «Игра престолов».

Ключевая особенность новинки — уникальный внешний вид. Корпус смартфона украшен золотым орнаментом и выполнен из эко-кожи, которая меняет цвет при нагреве — с черного на красный. В центре задней панели размещен символ дома Таргариенов.

Пользователям доступны две эксклюзивные темы интерфейса Realme UI — «огненная» и «ледяная» в стиле дома Таргариенов и дома Старков.

Смартфон поставляется в уникальной коробке из дерева и металла. При ее открытии владельца встречает панорама Железного трона, которую можно использовать как подставку для устройства.

В комплекте также идут аксессуары и тематические сувениры:

  • Скрепка для извлечения SIM-карты в форме броши десницы короля;
  • Пергамент с невидимым текстом, который проявляется под ультрафиолетом;
  • Набор открыток и стикеров в стиле сериала;
  • Чехол и кабель для зарядки.

Цена Realme 15 Pro Game of Thrones Limited Edition (12/512 ГБ) — 44 999 рупий (~41 200 рублей). Всего выпущено 5 000 экземпляров — каждый из них пронумерован и упакован вручную.

Анатолий Почивалов

