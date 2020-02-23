Apple сертифицирует новые iPad Pro в EEC

В базе данных Евразийской экономической комиссии (Eurasian Economic Commission, EEC) появились сведения о четырёх новых устройствах Apple под номерами: A2228, A2229, A2231 и A2233. Предположительно, компания готовит новые планшеты iPad.

Кроме того, в китайском руководстве пользователя на официальном сайте Apple было найдено упоминание новых моделей iPad Pro: 2 модели с 11-дюймовым и 12,9-дюймовый дисплеем. Две версии с Wi-Fi и сотовой связью. Позже, Apple удалила их с документа.

Ранее авторитетный аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) заявлял о выходе новых iPad. В них будет тройная основная камера с 3D-зондированием для дополненной реальности, порт для зарядки Type-C и обновлённый процессор.

Выход новинок может произойти уже в этом месяце.