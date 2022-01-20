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Новости

Apple выпустила инструкцию по использованию салфетки за 2000 рублей

В прошлом году Apple начала продавать чудо-салфетку для очистки дисплея за 1990 рублей. А теперь появилась официальная инструкция, как содержать её в порядке.

Для этого нужно выполнить три простых шага:

  1. Постирать ткань вручную с мылом и водой.
  2. После этого тщательно промыть.
  3. Высушить на воздухе на протяжении не менее 24 часов.

Пока не сообщается, сколько циклов выдержит салфетка. Также неясно, при какой температуре её можно стирать. Однако учитывая тот факт, что стирать её нужно только вручную, долго она не протянет.

Отметим также, что компания запрещает использовать другую ткань для чистки стекла с нанотекстурой на iPhone и других продуктах. Там рекомендуют купить новую салфетку — снова за 1990 рублей.

Источник:
Apple

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Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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