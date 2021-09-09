Apple рассказала о главных фишках iOS 15 до релиза

Apple опубликовала серию тизеров, которые раскрывают особенности новой операционной системы iOS 15 ещё до её релиза. Они появились в фирменном приложении «Советы». Уведомления об этом уже пришли многим пользователям.

В числе нововведений отмечаются функции режима фокусировки, расширенные возможности центра уведомлений, трёхмерные карты для некоторых городов, а также встроенный переводчик, который будет работать почти со всеми приложениями.

Также в новой ОС ожидается обновлённое приложение FaceTime и функция выделения текста на фотографиях. А браузер Safari будет поддерживать организацию вкладок по группам.

Ожидается, что новая ОС будет быстрее, чем 14-я версия, на что указывала Apple ещё во время анонса. Обещаны многочисленные оптимизации и порядка 250 новых функций. Дату релиза, как ожидается, назовут в рамках презентации iPhone 13, которая состоится 14 сентября.