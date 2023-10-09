Apple прокомментировала выгорание дисплеев на iPhone 15 Pro и 15 Pro Max

Спустя пару недель после старта продаж iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, первые пользователи флагманов начали массово жаловаться на выгорание дисплеев, а сегодня Apple прокомментировала сложившуюся ситуацию и предложила варианты решения проблемы.

По словам купертиновцев, владельцы iPhone столкнувшиеся с выгоранием дисплея могут обратиться в авторизованный сервисный центр Apple для диагностики устройства. В случае выявления аппаратной проблемы, пользователю будет предложено по гарантии отремонтировать смартфон, а если с покупки девайса прошло не более 14 дней, то его можно заменить на новый.

Служба поддержки клиентов Apple отметила, что проблема выгорания дисплея может быть не только аппаратная, но и программная из-за неправильной работы алгоритмов в прошивке iOS, которые оставляют остаточное изображение на экране. В этом случае пользователю придётся подождать, когда выйдет обновление, решающее эту проблему.