Apple продала 60 млн AirPods за год
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

Apple продала 60 млн AirPods за год

По данным компании Strategy Analytics, в 2019 году Apple продала 60 млн AirPods. Производителю удалось захватить 50% от всего рынка беспроводных наушников.

Источник сообщает, что в огромных продажах AirPods нет ничего удивительного — ведь фактически Apple сама создала эту категорию на рынке. Скорее всего, такая ситуация с продажами не изменится еще несколько лет. Аналитики предполагают, что к 2024 году купертиновцам удастся заработать на продажах беспроводной гарнитуры около 100 миллиардов долларов.

Tws

В прошлом году рынок беспроводных наушников вырос на 200%, Apple забрала себе оттуда 71% выручки.

Подпишитесь на The GEEK в Telegram

Комментарии

Нашли ошибку в тексте?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter


Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить