Apple продала 60 млн AirPods за год

По данным компании Strategy Analytics, в 2019 году Apple продала 60 млн AirPods. Производителю удалось захватить 50% от всего рынка беспроводных наушников.

Источник сообщает, что в огромных продажах AirPods нет ничего удивительного — ведь фактически Apple сама создала эту категорию на рынке. Скорее всего, такая ситуация с продажами не изменится еще несколько лет. Аналитики предполагают, что к 2024 году купертиновцам удастся заработать на продажах беспроводной гарнитуры около 100 миллиардов долларов.

В прошлом году рынок беспроводных наушников вырос на 200%, Apple забрала себе оттуда 71% выручки.