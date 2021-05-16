Apple прекратила производство клавиатуры, мыши и трекпада в цвете Space Gray

Если вы давно хотели приобрести аксессуар от Apple в цвете Space Gray, то самое время это сделать. Дело в том, что компания прекратила производство мышек Magic Mouse, клавиатур и трекпадов в этом оттенке. В официальном интернет-магазине компании в карточке товара стоит отметка “При наличии товарных запасов”, которая свидетельствует о закрытии производства аксессуара. Белые варианты по-прежнему будут доступны.

Аналогичная ситуация была с iMac Pro. Теперь, когда Apple прекратила производство iMac в окраске «серый космос», компания решила прекратить производство аксессуаров в подобном цвете. Это немного странно, учитывая, что Apple сохранила цвет, когда представила MacBook на процессоре M1.

Стоит учитывать, что чёрные кабели Lightning, пока останутся только в комплекте к некоторым моделям наушников Beats. В свободной продаже подобных кабелей никогда не было.

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