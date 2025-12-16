Apple в iOS 26.3 откроет уведомления iPhone для сторонних устройств по требованию ЕС

В первой бета-версии iOS 26.3 Apple добавила новый интерфейс, который показывает, как компания планирует выполнять требования Евросоюза по доступу сторонних устройств к уведомлениям iPhone. Речь идёт о нормах Digital Markets Act, обязывающих Apple открыть эту функцию для производителей, не входящих в экосистему компании.

В настройках iOS появился отдельный раздел Notification Forwarding. Он находится в меню «Настройки → Уведомления» и позволяет выбрать стороннее устройство, на которое будут пересылаться уведомления с iPhone.

Функция работает на базе нового фреймворка AccessoryNotifications. Пока он не задокументирован и официально не представлен разработчикам, так как SDK iOS 26.3 ещё не опубликован. Однако из интерфейса уже понятно, как Apple видит реализацию требования.

Пользователь сможет вручную выбрать, какие приложения имеют право передавать уведомления на сторонний аксессуар. Логика управления напоминает текущие настройки уведомлений для Apple Watch.

При этом Apple ввела жёсткое ограничение. Пересылка уведомлений возможна только на одно устройство одновременно. Если включить Notification Forwarding для стороннего аксессуара, уведомления перестанут отображаться на Apple Watch. В системе прямо указано, что оба режима одновременно работать не будут.

Во время настройки iOS предупреждает, что пересылаемые уведомления содержат имя приложения и весь текст уведомления. При этом Apple избегает формулировок о рисках для безопасности, хотя ранее публично называла доступ сторонних устройств к уведомлениям потенциальной угрозой приватности. Компания подчёркивала, что такие данные могут включать личные сообщения, письма и медицинские оповещения.

Фактически Apple реализует требование ЕС в минимально возможном виде. Доступ есть, но с жёстким контролем, ручной настройкой и заметными ограничениями. Такой подход позволяет формально соответствовать регулятору, не разрушая существующую модель экосистемы.

Когда именно функция заработает в финальной версии iOS и какие устройства смогут её использовать, пока не уточняется.