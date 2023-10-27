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Apple представит обновленные аксессуары с USB-C для Mac на октябрьской презентации

Ночью 31 октября Apple проведет вторую осеннею презентацию, на которой, вероятно, будут представлены обновленные Magic Keyboard, Magic Mouse и Magic Trackpad для Mac.

Марк Гурман из Bloomberg рассказал, что обновленные аксессуары будут оснащены портами USB-C вместо Lightning для зарядки. Однако, пока неясно, получат ли аксессуары какие-либо изменения в дизайне.

Всею имеющуюся информацию об ожидаемых новинках Apple можно найти в нашем материале. Несмотря на то, что мероприятие Apple Event начнется поздно, мы обязательно поделимся свежей информацией на нашем сайте и в Telegram-канале The GEEK.

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Источник:
Bloomberg
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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