Apple повысила стоимость замены аккумуляторов iPhone, iPad и MacBook в США

Apple повысила стоимость замены аккумуляторов в своих устройствах.

Теперь замена батареи в большинстве моделей iPhone стоит на $20 дороже, чем раньше: с $69 до $89 на iPhone X, 11, 12 и 13, и с $49 до $69 на iPhone SE и iPhone 8.

Однако стоимость замены аккумулятора в iPhone 14 осталась без изменений и составляет $99. Также на $20 подорожала замена батареи в большинстве iPad, за исключением последних моделей iPad Pro.

Аналогично увеличилась цена на замену аккумулятора в MacBook. Теперь замена батареи в MacBook Air стоит $159, а в MacBook Pro — $249, что на $30-50 больше, чем раньше.