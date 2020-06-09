Apple покажет первый ARM-процессор для Mac на WWDC 2020

Apple на грядущей WWDC 2020 может анонсировать переход с процессоров Intel на чипсеты собственной разработки на базе Arm. Об этом активно начали говорить китайские источники, которые приближены к поставщикам запчастей Apple. Кроме того, авторитетный аналитик Минг-Чи Куо заявляет, что Apple анонсирует такие ноутбуки в 2021 году.

Если рассматривать информацию с другой стороны от Bloomberg, то Apple может рассказать о своих планах на мероприятии WWDC 2020, которое пройдёт 22 июня. Ведь чем раньше о своих планах объявит компания, тем быстрее разработчики адаптируются к новому железу.

Собственные процессоры Apple помогут корпорации снизить расходы и улучшить оптимизацию программ.