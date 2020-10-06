Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

Apple подняла цены на AirPods в России

На днях прошла презентации флагманской серии iPhone 12. Ожидаемо, но Apple убрала из стандартной комплектации всех выпускаемых iPhone наушники и блок зарядки. В комплект теперь идёт сам смартфон и кабель lightning/Type-C. Интересно, что пользователям придётся покупать новый блок питания, ведь лишь у малой части пользователей есть блоки со входом Type-C. Еще одним подарком от компании стало подорожание всех наушников AirPods в России.

  • Skrinshot The Geek

Новые цены на AirPods и AirPods Pro уже есть на сайте Apple в России. В скором времени они доберутся до официальных ритейлеров с новыми партиями наушников.

Список цен на наушники Apple в России:

  • AirPods – 15 990 рублей (старая цена 13 490 руб.);
  • AirPods с беспроводным зарядным кейсом – 13 490 рублей (старая цена 16 990 руб.);
  • AirPods Pro – 24 990 рублей (старая цена 20 990 руб.).
  • Беспроводной зарядный кейс – 7 990 рублей (старая цена 6 590 руб.).

Кроме того, повышение цены распространилось на ТВ-приставку Apple TV и Smart Battery Case для iPhone 11. С чем связано подорожание пока неизвестно.

Подпишитесь на The GEEK в Вконтакте

Источник:
Apple
Теги: 
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Пишу про Apple и интересные штуки. Очень зависимая от кофеина форма жизни.

Комментарии

Inline Feedbacks
View all comments

По теме

Apple прекратила продажи наушников от сторонних производителей в преддверии запуска новых AirPods

Появилось фото полноразмерных наушников Apple AirPods Studio

Новые AirPods выйдут в первой половине 2021 года

Новые AirPods Pro выйдут в 2021 году

Apple дарит AirPods и скидки студентам при покупке Mac или iPad в России

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить