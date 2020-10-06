Apple подняла цены на AirPods в России

На днях прошла презентации флагманской серии iPhone 12. Ожидаемо, но Apple убрала из стандартной комплектации всех выпускаемых iPhone наушники и блок зарядки. В комплект теперь идёт сам смартфон и кабель lightning/Type-C. Интересно, что пользователям придётся покупать новый блок питания, ведь лишь у малой части пользователей есть блоки со входом Type-C. Еще одним подарком от компании стало подорожание всех наушников AirPods в России.

Новые цены на AirPods и AirPods Pro уже есть на сайте Apple в России. В скором времени они доберутся до официальных ритейлеров с новыми партиями наушников.

Список цен на наушники Apple в России:

AirPods – 15 990 рублей (старая цена 13 490 руб.);

AirPods с беспроводным зарядным кейсом – 13 490 рублей (старая цена 16 990 руб.);

AirPods Pro – 24 990 рублей (старая цена 20 990 руб.).

Беспроводной зарядный кейс – 7 990 рублей (старая цена 6 590 руб.).

Кроме того, повышение цены распространилось на ТВ-приставку Apple TV и Smart Battery Case для iPhone 11. С чем связано подорожание пока неизвестно.