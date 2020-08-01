Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

Apple планирует снять с продажи три актуальных iPhone

Совсем скоро состоится анонс флагманской линейки iPhone 12, и Apple действительно готовит сюрпризы для своих поклонников. В частности это касается актуальных моделей iPhone.

По информации инсайдеров, после выхода iPhone 12 компания снизит ценник на популярный iPhone 11 до $540 (около 40 тысяч рублей), а iPhone XR и iPhone 11 Pro вообще исчезнут из продажи.

Iphone 11 1

Также по новой информации грядущие айфоны будут мало чем отличается от своих предшественников, кроме улучшенной камеры, большего объёма оперативной памяти и процессора A14. Ведь действительно, если смартфон будет мало чем отличаться от предыдущей модели, то покупателям выгодней приобрести прошлогодний флагман, которого хватит на долгие годы вперёд. Такой манёвр Apple уже проделывала с iPhone X после выхода на рынок iPhone Xs и Xr.

Ориентировочная стоимость iPhone 12:

  • iPhone 12 (128 ГБ): $699
  • iPhone 12 Max (128 ГБ): $799
  • iPhone 12 Pro (128 ГБ): $999
  • iPhone 12 Pro Max (128 ГБ): $1099

Стоит напомнить, что аналогичное снижение цен произошло в прошлом году с выходом iPhone 11 за $699, а стоимость iPhone XR снизилась до $549.

Источник:
Wccftech, MacHub
Подпишитесь на The GEEK в Telegram
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Пишу про Apple и интересные штуки. Очень зависимая от кофеина форма жизни.

Комментарии

Подписаться
Уведомление о
0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить