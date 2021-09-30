Apple Pay можно взломать через транспортную карту

Похоже, у Apple новые проблемы с айфонами. Специалисты смогли обойти защиту с помощью транспортной карты.

Суть в следующем — в смартфоне есть функция Apple Pay Express Transit. Это система бесконтактной оплаты без разблокировки устройства с транспортной или банковской карты. Для осуществления оплаты гаджет должен принять с билетного терминала особый сигнал. Но проблема в том, что его легко подделать, что позволяет списать все деньги с карты.

Для этого специалисты использовали Android-смартфон и компактный радиомодуль, который можно легко купить. Но смартфоне установлено приложение, которое имитирует терминал и позволяет красть деньги.

В рамках демонстрации авторам схемы удалось списать 1000 фунтов стерлингов, не разблокируя айфон. При этом необязательно, чтобы терминал располагался рядом со смартфоном.

В Apple уже завили, что проблема касается платёжной системы Visa. А в «Визе» говорят, что описанный способ не имеет смысла. Однако, по мнению экспертов, в будущем такой способ может стать проблемой.

Для защиты рекомендуется использовать банковскую карту Mastercard или блокировать Apple Pay удалённо через iCloud. Однако пока что для России это неактуально.