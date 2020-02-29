Apple отправила подарочные наборы для сотрудников в Китае

Apple разослала подарочные наборы своим сотрудникам, которые находятся на карантине в годе Вэньчжоу и провинции Хубэй. Работники получили планшет iPad, маску для лица, жидкое мыло для рук, дезинфицирующие салфетки, кофе, чай, печенье и шоколад.

Подарочный набор Apple для сотрудников в Китае

В письме, которое прилагается к каждой посылке, говорится, что планшеты iPad предназначены для дистанционного обучения детей и для развлечения во время «длительного пребывания дома».

Уважаемые коллеги в Хубэй и Вэньчжоу!



Мы надеемся, что эта записка найдет вас целыми и здоровыми. Мы понимаем, что вы остаетесь сильными в это непростое время. Мы понимаем трудности с которыми вы столкнулись и хотим оказать наилучшую поддержку для вас и ваших семей. Хубэй и город Ухань сильно пострадали от вспышки коронавируса, в результате которой в Китае погибло 2835 человек.



Мы посылаем наши наилучшие пожелания от имени всей команды Apple вместе с другим комплектом CareKit для вас и ваших семей. В наборе вы найдете предметы комфорта и iPad‌, который можно использовать для обучения детей в Интернете или поможет развлечься в течение длительного пребывания дома. говорится в письме Apple

На ежегодном собрании акционеров Apple, которое состоялось 26 февраля, Тим Кук прокомментировал расстановку приоритетов в отношении здоровья и безопасности сотрудников в условиях вспышек вируса. В прошлом месяце он рассказал о планах компании сделать пожертвования для оказанию помощи в борьбе с коронавирусом в Китае. В феврале Apple объявила, что не достигнет поставленных в целей по доходам на март.

В последние дни стоимость акций Apple сильно колебалась из-за коронавируса, вызывающего неопределенность на мировом рынке.