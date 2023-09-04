Apple оснастит портом USB-C все свои наушники AirPods

На прошлой неделе стало известно, что Apple вместе со смартфонами iPhone 15 представит обновлённые TWS-наушники AirPods с портом USB-C, а сегодня тот же информатор предоставил дополнительные подробности.

По словам Марка Гурмана из Bloomberg, Apple откажется от фирменного разъёма Lightning в пользу порта USB-C во всей линейке AirPods. Марк утверждает, что кроме нового интерфейса, никаких других аппаратных изменений в наушниках не ожидается, а AirPods Pro станут первой моделью, которая получит обновлённый кейс для зарядки.

С осени 2024 года Apple нужно будет все свои продукты перевести на порт USB-C, чтобы соответствовать новому закону Евросоюза, который обязывает всех производителей использовать разъём USB-C как единый стандарт для зарядки цифровых устройств.