Apple обновила iOS в iPhone 5S и iPhone 6

Неожиданно для пользователей iPhone 6 и iPhone 5S вышло обновление iOS 12.4.9. Также оно доступно для iPad, iPod touch и Apple TV 3-го поколения.
Сам апдейт исправляет незначительные ошибки и улучшает производительность старых устройств. Сейчас для обновления доступны:
- iPhone 5S
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
- iPad Air 1 поколения
- iPad mini 2
- iPad mini 3
- iPod touch 6
Для загрузки обновления достаточно зайти в Настройки и перейти в обновление программного обеспечения.
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