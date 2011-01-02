Apple обновила iOS в iPhone 5S и iPhone 6

Неожиданно для пользователей iPhone 6 и iPhone 5S вышло обновление iOS 12.4.9. Также оно доступно для iPad, iPod touch и Apple TV 3-го поколения.

Сам апдейт исправляет незначительные ошибки и улучшает производительность старых устройств. Сейчас для обновления доступны:

iPhone 5S

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPad Air 1 поколения

iPad mini 2

iPad mini 3

iPod touch 6

Для загрузки обновления достаточно зайти в Настройки и перейти в обновление программного обеспечения.