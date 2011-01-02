Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

Apple обновила iOS в iPhone 5S и iPhone 6

Неожиданно для пользователей iPhone 6 и iPhone 5S вышло обновление iOS 12.4.9. Также оно доступно для iPad, iPod touch и Apple TV 3-го поколения.

  • Ios 12 4 9

Сам апдейт исправляет незначительные ошибки и улучшает производительность старых устройств. Сейчас для обновления доступны:

  • iPhone 5S
  • iPhone 6
  • iPhone 6 Plus
  • iPad Air 1 поколения
  • iPad mini 2
  • iPad mini 3
  • iPod touch 6

Для загрузки обновления достаточно зайти в Настройки и перейти в обновление программного обеспечения.

Подпишитесь на The GEEK в Вконтакте

Источник:
Mydrivers
Теги: 
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Пишу про Apple и интересные штуки. Очень зависимая от кофеина форма жизни.

Комментарии

Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить