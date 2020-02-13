Apple начала продавать восстановленный 16-дюймовый MacBook Pro

Apple начала продавать восстановленные 16-дюймовые модели MacBook Pro в собственной интернет-магазине, но пока только для США. Все восстановленные ноутбуки дешевле на 15% по сравнению с аналогичными новыми моделями.

Apple утверждает, что отремонтированные 16-дюймовые модели MacBook Pro тщательно проверены, протестированы, очищены и укомплектованы новыми адаптерами питания USB-C 96 Вт. Восстановленный MacBook Pro практически ничем не отличается от новой модели, поэтому это хорошая возможность для экономии.

На восстановленный MacBook Pro предоставляется стандартная годовая гарантия Apple, действующая на дату поставки ноутбука. Гарантийный срок может быть продлен до трех лет с отремонтированной даты покупки с помощью AppleCare+ для Mac, которая стоит дополнительных 379 долларов.