Apple начала продавать восстановленный 16-дюймовый MacBook Pro
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Apple начала продавать восстановленный 16-дюймовый MacBook Pro

Apple начала продавать восстановленные 16-дюймовые модели MacBook Pro в собственной интернет-магазине, но пока только для США. Все восстановленные ноутбуки дешевле на 15% по сравнению с аналогичными новыми моделями.

Apple утверждает, что отремонтированные 16-дюймовые модели MacBook Pro тщательно проверены, протестированы, очищены и укомплектованы новыми адаптерами питания USB-C 96 Вт. Восстановленный MacBook Pro практически ничем не отличается от новой модели, поэтому это хорошая возможность для экономии.

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На восстановленный MacBook Pro предоставляется стандартная годовая гарантия Apple, действующая на дату поставки ноутбука. Гарантийный срок может быть продлен до трех лет с отремонтированной даты покупки с помощью AppleCare+ для Mac, которая стоит дополнительных 379 долларов.

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