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Apple начала продавать восстановленные Watch Ultra 2

Apple начала продажи восстановленных флагманских смарт-часов Watch Ultra 2 в Китае.

КНР стала первой страной, где восстановленная версия доступна для покупки, причем по цене на 15% ниже обычной. В будущем возможно расширение продаж восстановленных устройств и на другие страны.

Восстановленные устройства Apple — это гаджеты, которые вернули по различным причинам, включая брак или поломки. Такие устройство чинятся, тестируются и переупаковываются. Одним из ключевых отличий восстановленных устройств от новых является использование упаковки с маркировкой RFB (refurbished — восстановленный) и особой меткой в модельном номере.

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Источник:
MacRumors
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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