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Apple начала продавать восстановленные Mac mini с процессором M2

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Валентин Снежин сегодня в 10:23

Apple начала продажу восстановленных компьютеров Mac mini с процессором M2 в своем онлайн-магазине. Восстановленные устройства представляют собой продукты, у которых был устранен какой-то дефект. Компания гарантирует, что все такие устройства полностью исправны и предоставляет на них годовую гарантию.

В онлайн-магазине Apple предлагаются следующие модели Mac mini с процессором Apple M2 и различными объемами памяти:

  • Mac mini Apple M2, 8/256 ГБ: от $509
  • Mac mini Apple M2, 8/512 ГБ: от $679
  • Mac mini Apple M2, 16/512 ГБ: от $849
  • Mac mini Apple M2 с Ethernet-портом на 10 ГБит, 8/512 ГБ: от $759

Восстановленные Mac mini с процессором Apple M2 доступны только для покупки в Соединенных Штатах Америки.

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Теги: 
Источник:
Apple
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу для вас горячие новости из мира техники и гаджетов.

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