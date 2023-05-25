Apple начала продавать восстановленные Mac mini с процессором M2

Apple начала продажу восстановленных компьютеров Mac mini с процессором M2 в своем онлайн-магазине. Восстановленные устройства представляют собой продукты, у которых был устранен какой-то дефект. Компания гарантирует, что все такие устройства полностью исправны и предоставляет на них годовую гарантию.

В онлайн-магазине Apple предлагаются следующие модели Mac mini с процессором Apple M2 и различными объемами памяти:

Mac mini Apple M2, 8/256 ГБ: от $509

Mac mini Apple M2, 8/512 ГБ: от $679

Mac mini Apple M2, 16/512 ГБ: от $849

Mac mini Apple M2 с Ethernet-портом на 10 ГБит, 8/512 ГБ: от $759

Восстановленные Mac mini с процессором Apple M2 доступны только для покупки в Соединенных Штатах Америки.