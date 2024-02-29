Apple начала продавать восстановленные iMac с процессором M3

Apple начала продавать официально восстановленные модели iMac с процессором M3. Сэкономить при покупке можно до $260.

Так, восстановленный 24-дюймовый моноблок с 8-ядерным CPU, 8-ядерным GPU и SSD на 256 ГБ предлагается за $1099, что на $200 дешевле, чем новый. При этом версия с 8-ядерным CPU, 10-ядерным GPU и 256 ГБ обойдется в $1269 (на $230 дешевле новых), а 8-ядерным CPU, 10-ядерным GPU и 512 ГБ – в $1439 (на $260 дешевле).

Напомним, Apple предоставляет годовую гарантию на всю восстановленную технику.