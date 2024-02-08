Apple начала продавать восстановленные 14-дюймовые MacBook Pro с M3

Apple начала продавать восстановленные 14-дюймовые MacBook Pro с процессором M3. Цены на ноутбуки начинаются с $1359, что на $240 ниже, чем цена новых моделей, начинающихся от $1599. Покупателям предлагаются компьютеры только с чипом M3, в то время как версии Pro и Max пока недоступны.

Восстановленные устройства Apple представляют собой продукцию, в которой компания устранила любые дефекты и восстановила их для повторной продажи. Они поставляются с годовой гарантией и продаются по более низкой цене по сравнению с новыми моделями.