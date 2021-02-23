Apple может заменить iPad складным смартфоном

Все больше сообщений в сети возникает по поводу возможного выхода складного смартфона от Apple. Немного глубже решили копнуть представители одного зарубежного ресурса и им удалось выяснить возможную замену iPad складным смартфоном. Правда, информация еще не подтвержденная, но все к этому идет. И кстати, сам будущий складной смартфон может выйти еще и с поддержкой стилуса.

Что касается самого смартфона, то предполагается наличие дисплея диагональю от 7,3 до 7,6 дюймов, причем с достаточно высоким разрешением. Некоторые источники даже указывают на возможную дату выхода. Говоря честно, ожидать появление такого девайса от Apple не стоит раньше осени 2022 года, а то и вовсе — 2023 года.

Однако мы знаем, что создание такого устройства очень сложно и достаточно финансово затратно. Поэтому не факт, что вообще подобный девайс от “яблочных” появится. Да и судя по продажам конкурентов, не сильно то и спешат покупать складные устройства. Да и Apple не так компания, которая будет лететь за технологиями, чтобы стать первой.