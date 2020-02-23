Apple лишит будущие iPhone разъёма Lightning

В 2018 году Apple представила iPad Pro с разъёмом USB Type-C, который пришёл на замену устаревшему порту Lightning. Чуть позже Европарламент принял закон, обязующий использовать единый стандарт для зарядки смартфонов.

Но Apple может пойти на опережение и лишить вообще каких-либо разъёмов будущий iPhone и перейти на полностью беспроводную зарядку. Ведь не зря компания решила вернуться к работе над AirPower.

Аналогичного мнения придерживается популярный инсайдер Джон Проссер (Jon Prosser), который утверждает, что порт USB-C исчезнет во всей линейке смартфонов Apple.

I feel like I shouldn’t have to say this, but no — there’s absolutely not USB-C in iPhone 12.



Apple will go portless before they go USB-C. — Jon Prosser (@jon_prosser) April 18, 2020

Стоит отметить, что стандарт Qi активно развивается и на рынке уже есть беспроводные повербанки, да и сама зарядка для айфона будет иметь стандартный переходник. Поэтому проблем с новым методом зарядки возникнуть не должно.