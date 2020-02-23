Apple лишит будущие iPhone разъёма Lightning

В 2018 году Apple представила iPad Pro с разъёмом USB Type-C, который пришёл на замену устаревшему порту Lightning. Чуть позже Европарламент принял закон, обязующий использовать единый стандарт для зарядки смартфонов.
Но Apple может пойти на опережение и лишить вообще каких-либо разъёмов будущий iPhone и перейти на полностью беспроводную зарядку. Ведь не зря компания решила вернуться к работе над AirPower.
Аналогичного мнения придерживается популярный инсайдер Джон Проссер (Jon Prosser), который утверждает, что порт USB-C исчезнет во всей линейке смартфонов Apple.
Стоит отметить, что стандарт Qi активно развивается и на рынке уже есть беспроводные повербанки, да и сама зарядка для айфона будет иметь стандартный переходник. Поэтому проблем с новым методом зарядки возникнуть не должно.
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