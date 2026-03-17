Землю накроет магнитная буря уровня G3 уже 19 марта

Пик ожидается в ранние часы и продлится около 10 часов.
Редакция The GEEK сегодня в 09:04

Модель космической погоды обновила прогноз по последнему солнечному выбросу. По расчётам, поток плазмы достигнет Земли утром 19 марта — ориентировочно с 04:00 до 06:00 по московскому времени.

Средняя скорость выброшенного облака оценивается примерно в 670 км/с. Путь от Солнца до Земли займёт чуть более 60 часов с момента зафиксированной вспышки.

Ожидается, что магнитная буря достигнет уровня G2–G3. Такой уровень считается сильным и может влиять на работу спутников, радиосвязи и навигационных систем.

Вероятность более мощного сценария до уровня G4 остаётся низкой — около 1–3%. Специалисты отмечают, что исходная вспышка не обладает достаточной энергией для более серьёзного воздействия.

Продолжительность бури, по текущим оценкам, составит около 10 часов. После этого геомагнитная обстановка должна стабилизироваться.

