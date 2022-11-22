Новая проблема у Apple: iCloud для Windows искажает видео и грузит чужие фото

Пользователи начали жаловаться на форуме сайта MacRumors. По их словам, клиент iCloud для Windows искажает загруженные видео. По словам пользователя под ником Sleeping_Ghost, ролик после загрузки выдаёт черный экран с белой мерцающей полосой. В ролике при записи использовались технологии HDR и HEVC.

Также Sleeping_Ghost рассказал, что в его медиатеке появились чужие фотографии и видео. К примеру, там были семейные фото и запись футбольного матча. Другой пользователь vinegarshots сообщил, что в его медиатеку попало фото чьей-то дочери в пижаме.

Любопытно, что Sleeping_Ghost обратился в техподдержку, где ему заявили, что этот баг не является проблемой безопасности, хотя данные и синхронизировались неправильно. Компания при этом ничего официально не комментировала.