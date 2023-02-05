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Apple хочет выпустить iPhone 16 Ultra, который будет дороже iPhone 16 Pro Max

Apple готовится к выпуску нового iPhone с приставкой Ultra. Об этом сообщает журналист Марк Гурман из Bloomberg.

По его информации, модель iPhone 16 Ultra будет лучше и дороже, чем версия Pro Max, но выйдет не раньше 2024 года.

Гурман предположил, что Ultra-смартфон получит улучшенную камеру, более производительный процессор, увеличенный дисплей и впервые порт USB-C или вообще, оставит смартфон без каких-либо разъёмов для зарядки. При этом Гурман не исключает, что планы Apple могут еще измениться.

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Источник:
macrumors
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу для вас горячие новости из мира техники и гаджетов.

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