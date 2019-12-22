Apple хочет легализовать в России чип U1 в iPhone 11

В iPhone 11 установлен чип U1, который производитель отключил для России. Пользователи самостоятельно не могут его подключить. Apple отправила заявку в Государственную комиссию по радиочастотам на его легализацию. Скорее всего, компания так и не получит положительный ответ.

Чип U1 обеспечивает работу частот в диапазоне 6 ГГц. Технология сверхширокой полосы позволяет смартфону находить устройства по близости. Сейчас он работает для отправления файлов через AirDrop, но также может использоваться для поиска геометок Apple Tag.

Российские эксперты и Роскомнадзор чипа U1 опасаются. Они считают, что в теории технология может создавать помехи для военного оборудования. Хотя практически это пока не подтверждено. Роскомнадзор хочет провести дополнительные исследования по ее работе.