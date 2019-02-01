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Новости

Apple готовит самый доступный MacBook

Ожидается, что Apple совсем скоро представит новый MacBook, который будет работать на процессоре собственного производства ARM. Судя по количеству утечек и инсайдов анонс ноутбука совсем не за горами. 

На днях появились характеристики нового MacBook. Устройство получит 12-дюймовый дисплей с разрешением Retina, 8/16 ГБ ОЗУ и SSD на 256/1ТБ. У встроенной камеры FaceTime HD будет разрешение 720p. Также сообщается, что «на все про все» будет один разъём USB Type-C и многострадальная клавиатура с механизмом «бабочка» четвёртого поколения. 

Устройство выпустят в серебряном, золотом и темно-сером цветах. Ценник за MacBook будет начинаться от $850. Это может сделать его самым доступным ноутбуком от Apple. Сейчас эту позицию занимает 13-дюймовый MacBook Air, стоимость которого составляет $999.

Источник:
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