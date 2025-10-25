Apple увеличит производство AirPods в Индии

Производственный партнёр Apple — компания Foxconn, удвоит выпуск наушников AirPods на своём заводе в Хайдарабаде (Индия).

Сейчас предприятие производит около 100 тысяч устройств в месяц, однако после модернизации пяти сборочных линий планируется выйти на 200 тысяч единиц. Для этого Foxconn увеличит штат почти в два с половиной раза — с 2 до 5 тысяч сотрудников.

Часть оборудования компания перенесёт с фабрик во Вьетнаме. Общий объём инвестиций в проект составит ₹48 млрд (около $575 млн), из которых ₹30 млрд уже вложено.

Рост производства связан с продолжающейся стратегией диверсификации сборки вне Китая. Увеличенные объёмы AirPods будут направляться на рынки Индии, США и Европы. Сейчас электроника, произведённая в Индии, освобождена от американских импортных пошлин, а большинство iPhone для США уже выпускается именно там.

Помимо этого, Apple наращивает производство и внутри США. В августе компания объявила о вложениях $600 млрд в американскую промышленность в течение четырёх лет и запуске программы American Manufacturing Program, которая включает перенос производства защитного стекла для iPhone и Apple Watch на территорию США.