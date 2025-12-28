Apple планировала выпустить первые AirPods в ярких цветах

Apple на раннем этапе тестировала AirPods 1-го поколения с яркими цветными кейсами. Об этом сообщил известный инсайдер и коллекционер прототипов под ником Kosutami.

Опубликованные им изображения демонстрируют прототипы первых AirPods с зарядными кейсами розового и жёлтого цветов. При этом внутренняя часть кейса и сами наушники были белыми. Палитра напоминает iPhone 5c, который выпускался в синем, зелёном, розовом, жёлтом и белом цветах.

В 2023 году Kosutami уже делился изображениями розовых AirPods и утверждал, что Apple разрабатывала сразу пять цветовых вариантов. Однако в итоге компания отказалась от идеи выпуска цветных наушников.

На сегодняшний день единственными AirPods, официально доступными в нескольких цветах, остаются полноразмерные AirPods Max.