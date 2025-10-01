AirPods Pro 3 признаны неремонтопригодными | The GEEK
close
Новости

AirPods Pro 3 признаны неремонтопригодными

У наушников появились пенные насадки и новая компоновка аккумуляторов, но доступ к ним закрыт клеем и хрупким корпусом.
Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 20:23

iFixit разобрала новые AirPods Pro 3 и опубликовала результаты анализа конструкции. Главное отличие от прошлой модели — новые насадки с пенным наполнителем, которе заметные только под микроскопом.

В наушниках установлена батарея ёмкостью 0,221 Вт·ч, в кейсе — один элемент на 1,334 Вт·ч. Для сравнения: у AirPods Pro 2 в кейсе использовались две батареи, что объясняет сокращение автономности с 30 до 24 часов.

Изменилось и расположение магнитов внутри кейса: их стало меньше, но они по-прежнему обеспечивают работу MagSafe и Qi2-зарядки.

Однако ремонтировать наушники по-прежнему невозможно: аккумуляторы и в наушниках, и в кейсе намертво приклеены. Чтобы извлечь их, требуется нагрев и разборка корпуса с повреждениями пластика. iFixit отмечает, что даже самые серьёзные мастерские отказываются от подобных работ.

Итог — 0/10 за ремонтопригодность. Как и в предыдущих поколениях, AirPods Pro остаются устройством «на замену, а не для ремонта».

id·211716·20251001_2023
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Автор и редактор, который превращает информацию в точные и живые тексты. Подписывайтесь на The GEEK в Телеграм.
Apple признала iPhone 11 Pro Max и Watch Series 3 винтажными
Вышли iOS 18.7.1 и iPadOS 18.7.1
Apple выпустила iOS 26.0.1
iPhone Air и Samsung S25 Edge показали одинаковое время работы в тесте автономности
Марк Гурман: бюджетный iPhone 17e будет сильно отличаться от базового iPhone 17
Apple готовится к массовому производству MacBook Pro М5 и MacBook Air M5
Apple готовит к выходу iOS 26.0.1
Apple выпустила наушники Beats Solo Buds, Studio Pro и Solo 4 в эксклюзивных цветах
Ультратонкий iPhone Air не пользуется популярностью у россиян
Apple перестала подписывать iOS 18.6.2 — откатиться с iOS 26 больше нельзя
Apple добавила пять новых языков в AirPods Live Translation с релизом iOS 26.1 beta
Apple встроила в AirPods Pro 3 чип U2
Apple представила AirPods Pro 3
AirPods Pro 3 могут представить вместе с iPhone 17
AirPods получат функцию перевода речи в реальном времени
Apple выпустила новую бета-прошивку для AirPods 4 и AirPods Pro 2

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор HUAWEI Pura 80 Ultra: месяц с флагманом, который обошел конкурентов в камерах

    Обзоры

  2. Обзор Huawei Watch 5 спустя месяц: оставь смартфон дома, звони с часов

    Обзоры

  3. Обзор кресла ZONE 51 FREELANCER Z9: эргономика, массаж и подогрев

    Обзоры

  4. Обзор моноблока AOPEN WA272: универсальный рабочий инструмент для дома и офиса

    Обзоры

  5. Обзор Samsung Galaxy Z Fold 7: больше, тоньше, удобнее. Но стоит ли покупать?

    Обзоры

  6. Обзор LG UltraGear 39GS95QE-B: изогнутый OLED-монитор для геймеров и киноманов

    Обзоры
Смотреть все обзоры