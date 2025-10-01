AirPods Pro 3 признаны неремонтопригодными

iFixit разобрала новые AirPods Pro 3 и опубликовала результаты анализа конструкции. Главное отличие от прошлой модели — новые насадки с пенным наполнителем, которе заметные только под микроскопом.

В наушниках установлена батарея ёмкостью 0,221 Вт·ч, в кейсе — один элемент на 1,334 Вт·ч. Для сравнения: у AirPods Pro 2 в кейсе использовались две батареи, что объясняет сокращение автономности с 30 до 24 часов.

Изменилось и расположение магнитов внутри кейса: их стало меньше, но они по-прежнему обеспечивают работу MagSafe и Qi2-зарядки.

Однако ремонтировать наушники по-прежнему невозможно: аккумуляторы и в наушниках, и в кейсе намертво приклеены. Чтобы извлечь их, требуется нагрев и разборка корпуса с повреждениями пластика. iFixit отмечает, что даже самые серьёзные мастерские отказываются от подобных работ.

Итог — 0/10 за ремонтопригодность. Как и в предыдущих поколениях, AirPods Pro остаются устройством «на замену, а не для ремонта».