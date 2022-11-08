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Apple готовит к выходу лимитированные Powerbeats Pro

Apple анонсировала лимитированные беспроводные наушники Powerbeats Pro. Они появятся в официальном интернет-магазине 11 ноября.

Наушники будут доступны в двух лимитированных расцветках: розово-красной и сине-желтой. Отмечается, что они были созданы в сотрудничестве с модельером Мелоди Эхсани.

Бонусом «лимитки» стала надпись на корпусе «Если вы можете прочитать это — вы слишком близко».

Стоимость пока держится в тайне. Цена обычных Powerbeats Pro составляет $250.

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Источник:
Macrumors
Богдан Дегтярев

Богдан Дегтярев

Главный редактор The GEEK. Пишу про интересные штуки и Apple.

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