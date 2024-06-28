Представлен планшет vivo Pad3 с чипом Snapdragon 8s Gen 3 и экраном 144 Гц

Без лишнего шума компания vivo представила планшет Pad3. Напомним, весной этого года вышел 13-дюймовый Pad3 Pro и только сейчас дебютировала его базовая версия.

Характеристики vivo Pad3

Габариты: 266,43×192×6,57 мм, 589,2 г

Экран: 12,1 дюйма, 2800×1968 (7:5), 144 Гц, HDR10, до 600 нит

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3

ОЗУ: 8/12 ГБ

Память: 128/256/512 ГБ

Камеры: основная – 8 Мп, фронтальная – 5 Мп

Аккумулятор: 10 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 44 Вт

Аудиосистема: 6 динамиков

ОС: OriginOS 4 (Android 14)

Планшет vivo Pad3 получил специальную систему отвода тепла, общая площадь рассеивания которой составляет 27 500 м2, а также искусственный интеллект vivo BlueLM. Устройство поддерживает стилус Pencil2s и клавиатуру Smart Touch.

Ценник на новинку следующий:

8/128 ГБ – 2499 юаней (~28 900 рублей)

12/256 ГБ – 2799 юаней (~32 400 рублей)

12/256 ГБ – 3099 юаней (~35 900 рублей)

12/512 ГБ – 3399 юаней (~39 350 рублей)

Официальный старт продаж планшета состоится 5 июля.