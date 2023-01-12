Apple готовит AirPods Lite за $99

Apple может выпустить более доступную версию популярных наушников AirPods. Первое упоминание об AirPods Lite появилось от авторитетного аналитика и инсайдера Минг-Чи Куо.

Такое решение может быть связано с желанием Apple составить конкуренцию китайским компания, как Xiaomi, Vivo, Huawei и многим другим производителям. По замыслу это будет максимально упрощённая версия AirPods в привычном дизайне и с ценником всего в $99.

Правда ждать выпуска AirPods Lite придётся до второй половины 2024 или начало 2025 года. Вместе с ними будут представлены новое поколение базовых AirPods, а также полноразмерные AirPods Max.

Выглядит такое решение достаточно странным. Ведь от выхода самого доступного iPhone SE 4 решили и вовсе отказаться.