Раскрыта стоимость iPhone 14 и дата презентации Apple

Согласно последней информации от зарубежных источников, Apple начала записывать осеннюю презентацию на которой покажут iPhone 14 и другие устройства. Датой проведения мероприятия станет 13 сентября.

Согласно практике Apple, серия смартфонов iPhone 14 появится в продаже с 23 сентября. После проведения презентации покупатели смогут оформить предзаказы и получить устройства первыми.

Кроме того, стала известна стоимость новых смартфонов. Стандартная версия iPhone 14 не будет дорожать и будет предлагаться за $799. А вот компактная mini-версия не увидит свет из-за низкого спроса на iPhone 12 mini и iPhone 13 mini.

Флагманские iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max подорожают и будут предлагаться за $1100 и $1200. Всё это связано с новым дисплеем, камерой на 48 Мп и других компонентов, что привело к значительному увеличению затрат при производстве. Увеличив стоимость на новинки, Apple попытается сохранить прибыль для позитивного финансового отчёта.

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