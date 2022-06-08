Apple «уличили» в копировании Xiaomi

Ни для кого не секрет, что китайские компании давно прибегают к копированию различных решений Apple. Достаточно вспомнить смартфон Xiaomi Mi 8, практически полную копию iPhone X. Однако теперь происходят обратные вещи.

Недавно представленная для разработчиков iOS 16, получила возможность кастомизации экрана блокировки, а также набор анимированных обоев. Ещё во время презентации пользователи обратили внимание на анимированные обои с темой Земля, сильно похожие на те, что появились в 2020 году в MIUI 12 от Xiaomi.

На этом фоне в сети начали появляться шутки, что Apple занимаемся копированием Xiaomi. Даже глава Nothing Карл Пей, указал на сходство новой iOS 16 с MIUI.

Впрочем, подобная ситуация повторялась и ранее. Стоит вспомнить постеры презентации Apple 2021 года, в рамках которой были показаны новые MacBook Pro. Они были крайне похожи на постеры Xiaomi 2018 года, приглашающие на презентацию модели Mi Mix 2S.

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